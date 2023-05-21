Київський клуб знайшов того, кого так довго шукав, у себе під носом.

Динамо більше не шукає форварда, повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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Скаути киян викреслили цю позицію зі свого списку, адже на ній чудово зарекомендував себе Владислав Ванат. Зазначається, що у клубі повністю задоволені високою результативністю 21-річного футболіста.

Нагадаємо, Ванат став основним форвардом Динамо у поточному сезоні. У 36 матчах у всіх турнірах він забив 13 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з киянами чинний до червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч.

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