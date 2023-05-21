Босс киевского Динамо Игорь Суркис считает, что Виталий Буяльский не дотягивает до его требований.

Президент Динамо Игорь Суркис хочет видеть большего от полузащитника команды Виталия Буяльского, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, в клубе недовольны уровнем игры 30-летнего лидера, особенно учитывая ту зарплату, которую он получает.

Напомним, Динамо после 27-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, отставая за три тура до финиша от третьей строчки на 8 очков.

Буяльский в текущем сезоне провел за киевлян 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

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