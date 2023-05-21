Суркис недоволен Буяльским – в чем главная претензия президента Динамо
Босс киевского Динамо Игорь Суркис считает, что Виталий Буяльский не дотягивает до его требований.
Президент Динамо Игорь Суркис хочет видеть большего от полузащитника команды Виталия Буяльского, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации источника, в клубе недовольны уровнем игры 30-летнего лидера, особенно учитывая ту зарплату, которую он получает.
Напомним, Динамо после 27-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, отставая за три тура до финиша от третьей строчки на 8 очков.
Буяльский в текущем сезоне провел за киевлян 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.
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