Уже на следующей неделе "бело-синие" приступят к полноценным занятиям.

Динамо первым из украинских клубов приступит к подготовке к следующему сезону, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

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Сбор команды стартует 16 июня в Бухаресте. Оттуда команда автобусом приедет в Киев, где пройдет медобследование и проведет несколько тренировок на родной базе. 22 июня "бело-синие" вернутся в Бухарест, где к ним присоединятся сборники.

Через два дня, 24 июня, Динамо вылетит в Швейцарию – именно там киевляне будут готовиться к отбору в Лигу чемпионов.

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