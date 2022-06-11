Динамо определилось с подготовкой к сезону – в планах возвращения в Киев и тренировки в трех странах
13:46 - Читати українською
Уже на следующей неделе "бело-синие" приступят к полноценным занятиям.
Динамо первым из украинских клубов приступит к подготовке к следующему сезону, сообщает Telegram-канал BurBuzz.
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Сбор команды стартует 16 июня в Бухаресте. Оттуда команда автобусом приедет в Киев, где пройдет медобследование и проведет несколько тренировок на родной базе. 22 июня "бело-синие" вернутся в Бухарест, где к ним присоединятся сборники.
Через два дня, 24 июня, Динамо вылетит в Швейцарию – именно там киевляне будут готовиться к отбору в Лигу чемпионов.
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