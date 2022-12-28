Динамо определило самую слабую позицию в составе: "Для количества брать не будут"
Динамо ждёт правильного момента для выхода на зимний трансферный рынок.
По информации журналиста Игоря Цыганыка, больше всего киевский клуб беспокоит позиция центрального форварда.
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"Какие трансферы будут у Динамо? Ищут нападающего, но для количества брать не будут. Если и будут, то ближе к окончанию трансферного окна", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.
Напомним, основным центральным нападающим Динамо в первой части сезона был 20-летний Владислав Ванат (6 голов за 24 матча). У Артема Беседина возникли ужасные проблемы с результативностью, а Владислава Супрягу в очередной раз подвело здоровье.
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