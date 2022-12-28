За інформацією журналіста Ігора Циганика, найбільше київський клуб непокоїть позиція центрального форварда.

Легіонер Динамо може перебратись до іспанського гранда – в конкурентах 2 імениті клуби

"Які трансфери будуть у Динамо? Шукають нападника, але для кількості брати не будуть. Якщо й будуть, то ближче до закінчення трансферного вікна", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, основним центральним нападником Динамо у першій частині сезону був 20-річний Владислав Ванат (6 голів за 24 матчі). У Артема Бєсєдіна виникли жахливі проблеми з результативністю, а Владислава Супрягу вкотре підвело здоров'я.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи