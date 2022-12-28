Динамо визначило найслабшу позицію у складі: "Для кількості брати не будуть"
Динамо чекає правильного моменту для виходу на зимовий трансферний ринок.
За інформацією журналіста Ігора Циганика, найбільше київський клуб непокоїть позиція центрального форварда.
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"Які трансфери будуть у Динамо? Шукають нападника, але для кількості брати не будуть. Якщо й будуть, то ближче до закінчення трансферного вікна", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.
Нагадаємо, основним центральним нападником Динамо у першій частині сезону був 20-річний Владислав Ванат (6 голів за 24 матчі). У Артема Бєсєдіна виникли жахливі проблеми з результативністю, а Владислава Супрягу вкотре підвело здоров'я.
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