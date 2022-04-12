Після матчу з Легією кияни візьмуть курс на Стамбул, де проведуть наступний матч.

Поєдинком у Варшаві 12 квітня Динамо розпочало турне Європою. Далі у планах – Галатасарай, проти якого підопічні Мірчі Луческу зіграють вже 14 квітня, повідомляє офіційний сайт киян.

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Варто зауважити, що матч Галатасарай – Динамо розпочнеться о 17:00. Трансляція відбудеться на телеканалах 2+2, М1, 1+1 International, а також на онлайн-платформах 1+1 video, Київстар ТБ, Footballhub, Vodafone TV, на Youtube-каналі Динамо та Динамо Київ TV.

Нагадаємо, що футболісти Динамо і Шахтаря отримали спеціальний дозвіл виїхати за кордон, щоб мати можливість заробляти гроші, граючи матчі з європейськими клубами. Зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ та тим, хто постраждав від війни.

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