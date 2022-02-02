Фехервар домовився з Динамо про перехід Артема Шабанова, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Лєднєв офіційно перейшов у Фехервар

Йдеться про повноцінний трансфер, а не про оренду. Деталі угоди не розголошуються. Артем перебував у структурі Динамо з 2018-го, перейшовши з донецького Олімпіка. За цей час Шабанов провів 58 матчів за "біло-синіх".

Нещодавно угорський клуб орендував ще одного гравця Динамо Богдана Лєднєва. Після 18-ти турів місцевої першості Фехервар розташувався на 4-й сходинці.

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