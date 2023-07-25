Нідерландський півзахисник Динамо Джастін Лонвейк продовжить кар'єру в Андерлехті, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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23-річний футболіст виступатиме за бельгійців на правах оренди протягом наступного сезону – у контракті передбачена опція викупу гравця. Фінансові подробиці угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо з Віборга у вересні 2022 року за 1,5 млн євро. Він став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку легіонер раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

До слова, контракт нідерландця з Динамо спливає 30 червня 2024 року, тож цілком можливо, що йому не доведеться повертатись у розташування київського клубу. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

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