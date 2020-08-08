Динамо официально назвало соперника и дату второго спарринга команды Луческу

Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону и после победы над Вересом проведет еще один контрольный матч.

7 августа столичная команда провела первый спарринг, обыграв ровенский Верес со счетом 3:0. Уже 11 августа Динамо сыграет с Десной, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова

К слову, черниговцы несколько дней назад встречались с молодежной командой киевлян. Подопечные Александра Рябоконя не смогли обыграть юных динамовцев – 2:2.

Напомним, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо в конце июля, заменив Алексея Михайличенко, который вернулся на должность спортивного директора столичного клуба.

"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна