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Динамо официально назвало соперника и дату второго спарринга команды Луческу

12:28 - Читати українською
Динамо официально назвало соперника и дату второго спарринга команды Луческу
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону и после победы над Вересом проведет еще один контрольный матч.

 

7 августа столичная команда провела первый спарринг, обыграв ровенский Верес со счетом 3:0. Уже 11 августа Динамо сыграет с Десной, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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К слову, черниговцы несколько дней назад встречались с молодежной командой киевлян. Подопечные Александра Рябоконя не смогли обыграть юных динамовцев – 2:2.

Напомним, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо в конце июля, заменив Алексея Михайличенко, который вернулся на должность спортивного директора столичного клуба.

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