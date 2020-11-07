"Біло-сині" у 9-му турі молодіжного чемпіонату України зуміли здолати найближчого конкурента та переслідувача. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Чемпіонат України U-21, 9-й тур

Динамо U-21 – Шахтар U-21 – 3:1

Голи: Волошин В., 8, Русин, 28, Ванат, 82 (пен.) – В'юнник

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Динамівці до принципового поєдинку з головним конкурентом підійшли у статусі лідера. Підопічні Юрія Мороза випереджали суперника на 3 очки і у разі успіху могли забезпечити собі солідний відрив.

Зі стартових хвилин на полі з'явились два гравці основи – бразильський форвард Клейтон (для якого цей вихід став дебютним за Динамо) і нападник Назарій Русин. Саме останній стане одним із героїв поєдинку, але про все по порядку. Вже на 8-й хвилині господарі вийшли вперед – гол організували Волошини: Назарій потужно пробив, голкіпер "гірників" Турбаєвський потягнув удар, але першим на добиванні виявився Вікентій.

За 20-ть хвилин своє слово сказав вже Русин: отримавши м'яч на лінії штрафного майданчика, нападник змістився ближче до центру і, завдавши потужного удару, зробив рахунок 2:0. "Помаранчево-чорні" створили кілька небезпечних моментів біля воріт Моргуна, але до перерви рахунок так і не змінився.

Після відпочинку чудовий шанс змарнував В'юнник, якому не вдалось переграти кіпера киян, вийшовши сам на сам. Зрештою 18-річний форвард згодом реабілітувався, результативно замкнувши навіс після штрафного. Наприкінці матчу Турбаєвський сфолив на Мащенкові і арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Ванат.

Перемога принесла киянам 24 пункти та зміцнила їхнє лідерство, Шахтар з 18-ма пунктами наразі другий.

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