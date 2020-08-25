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Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев за период независимой Украины

25 августа 23:32 - Читати українською
Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев за период независимой Украины
Фран Соль празднует гол в ворота Шахтера / фото ФК Динамо Киев

Первая победа Динамо с Мирчей Луческу во главе вывела киевлян вперед в гонке за звание самого титулованного клуба Украины.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

Суперкубок Украины 2020 стал для Динамо 35-м трофеем, что позволило вновь опередить принципиального соперника – донецкий Шахтер.

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

В активе киевлян теперь 15 чемпионств в украинском первенстве, 11 Кубков Украины и 9 Суперкубков. Шахтер же 12 раз становился чемпионом Украины, 13 завоевывал Кубок Украины, 8 – Суперкубок и еще побеждал в Кубке УЕФА в 2009 году.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей

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