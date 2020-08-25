Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев за период независимой Украины

Первая победа Динамо с Мирчей Луческу во главе вывела киевлян вперед в гонке за звание самого титулованного клуба Украины.

Суперкубок Украины 2020 стал для Динамо 35-м трофеем, что позволило вновь опередить принципиального соперника – донецкий Шахтер.

Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

В активе киевлян теперь 15 чемпионств в украинском первенстве, 11 Кубков Украины и 9 Суперкубков. Шахтер же 12 раз становился чемпионом Украины, 13 завоевывал Кубок Украины, 8 – Суперкубок и еще побеждал в Кубке УЕФА в 2009 году.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей