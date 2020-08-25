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Динамо обійшло Шахтар за кількістю трофеїв за період незалежної України

25 серпня 23:28 - Читать на русском
Динамо обійшло Шахтар за кількістю трофеїв за період незалежної України
Фран Соль святкує гол у ворота Шахтаря / фото ФК Динамо Київ

Перша перемога Динамо з Мірчею Луческу на чолі вивела киян вперед у перегонах за звання найтитулованішого клубу України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Суперкубок України 2020 став для Динамо 35-м трофеєм, що дозволило знову випередити принципового суперника – донецький Шахтар.

Шахтар – Динамо: відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

В активі киян тепер 15 чемпіонств у українській першості, 11 Кубків України та 9 Суперкубків. Шахтар же 12 разів ставав чемпіоном України, 13 завойовував Кубок України, 8 – Суперкубок та ще перемагав у Кубку УЄФА в 2009 році.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Суперкубок України Динамо Динамо
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