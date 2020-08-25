Динамо обійшло Шахтар за кількістю трофеїв за період незалежної України

Перша перемога Динамо з Мірчею Луческу на чолі вивела киян вперед у перегонах за звання найтитулованішого клубу України.

Суперкубок України 2020 став для Динамо 35-м трофеєм, що дозволило знову випередити принципового суперника – донецький Шахтар.

Шахтар – Динамо: відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

В активі киян тепер 15 чемпіонств у українській першості, 11 Кубків України та 9 Суперкубків. Шахтар же 12 разів ставав чемпіоном України, 13 завойовував Кубок України, 8 – Суперкубок та ще перемагав у Кубку УЄФА в 2009 році.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

Динамо переграло Шахтар у неймовірному матчі за Суперкубок України – заміни і ходи Луческу принесли перший трофей