Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые смогут сыграть в поединке 17-го тура УПЛ против Вереса.

В заявку Динамо на матч с Вересом попали 22 игрока, сообщает официальный Telegram-канал киевлян. Добавим, что новый шанс может получить Владислав Кулач, отметившийся забитым голом в ворота Черноморца в ноябре.

Луческу готов отдать несколько игроков Динамо в аренду европейскому клубу

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Тымчик, Забарный, Караваев, Сирота, Кендзёра.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Буяльский.

Нападающие: Кулач, Шкурин.

Напомним, поединок против Вереса состоится уже 4 декабря, начало встречи в 14:00. В случае победы Шахтера в сегодняшнем матче со Львовом, киевляне опустятся на второе место, имея 41 пункт в активе ("горняки" наберут 44 очка).

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