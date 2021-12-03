Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у поєдинку 17-го туру УПЛ проти Вереса.

До заявки Динамо на матч з Вересом потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний Telegram-канал киян. Додамо, що новий шанс може отримати Владислав Кулач, який відзначався забитим голом у ворота Чорноморця у листопаді.

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Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський.

Нападники: Кулач, Шкурін.

Нагадаємо, поєдинок проти Вереса відбудеться вже 4 грудня, початок зустрічі о 14:00. У разі перемоги Шахтаря у сьогоднішньому матчі зі Львовом, кияни опустяться на друге місце, маючи 41 пункт в активі ("гірники" наберуть 44 очки).

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