Динамо оприлюднило заявку на матч з Вересом – новий шанс для Кулача
Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у поєдинку 17-го туру УПЛ проти Вереса.
До заявки Динамо на матч з Вересом потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний Telegram-канал киян. Додамо, що новий шанс може отримати Владислав Кулач, який відзначався забитим голом у ворота Чорноморця у листопаді.
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Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.
Захисники: Шабанов, Миколенко, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота, Кендзьора.
Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Буяльський.
Нападники: Кулач, Шкурін.
Нагадаємо, поєдинок проти Вереса відбудеться вже 4 грудня, початок зустрічі о 14:00. У разі перемоги Шахтаря у сьогоднішньому матчі зі Львовом, кияни опустяться на друге місце, маючи 41 пункт в активі ("гірники" наберуть 44 очки).
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