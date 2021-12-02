Главный тренер Динамо Бухарест Мирча Редник признался, что Мирча Луческу может отпустить нескольких представителей киевлян в аренду.

"Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он заявил, что у него много футболистов.

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Ему бы не составило труда одолжить нам одного или двух игроков для получения игровой практики. Именно таким я вижу сотрудничество с Мирчей", – заявил Редник в комментарии Digi Sport .

Ранее сообщалось, что киевское Динамо хотело начать активное сотрудничество с румынским коллективом. Команды даже проводили общий товарищеский поединок в марте.

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