Луческу готов отдать несколько игроков Динамо в аренду европейскому клубу
Главный тренер Динамо Бухарест Мирча Редник признался, что Мирча Луческу может отпустить нескольких представителей киевлян в аренду.
"Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он заявил, что у него много футболистов.
Динамо приписывают поиски замены Луческу – победитель Копа Либертадорес отказал киевлянам
Ему бы не составило труда одолжить нам одного или двух игроков для получения игровой практики. Именно таким я вижу сотрудничество с Мирчей", – заявил Редник в комментарии Digi Sport.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо хотело начать активное сотрудничество с румынским коллективом. Команды даже проводили общий товарищеский поединок в марте.
Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?