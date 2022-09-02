Динамо на своем официальном сайте сообщило, что 22-летний ямайский атакующий полузащитник Кахим Перрис стал игроком киевского клуба.

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Контракт с хавбеком рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год. Предыдущим его клубом был словенский Копер. Финансовые детали сделки неизвестны. Перрис выступает на позиции правого вингера, но может сыграть и на левом фланге атаки. Это второй новичок Динамо после Владислава Кабаева.

В 2019 году ямаец перебрался в Европу, подписав контракт со словенским Домжале. Позже перешел в команду Крка, а впоследствии – в Копер, с которым в сезоне 2021/22 стал вице-чемпионом Словении. В активе вингера 10 голов и 3 ассиста за 34 матча чемпионата. За сборную Ямайки он сыграл 6 поединков.

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