Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу, похоже, летом получит не только Владислава Кабаева.

Летом "бело-синие" не были активны на трансферном рынке. Пока им удалось подписать только полузащитника Зари Владислава Кабаева.

Суркис заявил, что Динамо не получало предложений по Забарному

"Вчерашнее трансферное окно на вход для Динамо завершилось результативно. Подписаны два заморских (из стран, омываемых океанами) игроки атаки. Плюс возвращение Диалло . Детали оставим официальному ресурсу", – говорится в Telegram-канале Динамо Киев Inside .

Раньше была информация о возможном подписании Кахима Парриса из Ямайки, выступающего за словенский Копер. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Имя второго потенциального новичка пока остается в секрете.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте