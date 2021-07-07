29-летний испанец переходит в Эйбар на правах аренды, сообщает официальный сайт "бело-синих". Стороны согласовали контракт на сезон 2021/2022.

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"Оружейники" по итогам прошедшей кампании Ла Лиги заняли 20 место и вылетели в Сегунду. Прошлый сезон Фран тоже провел во втором дивизионе Испании, выступая за Тенерифе на правах аренды – 37 матчей, 10 голов и 2 результативных передачи.

Напомним, Соль присоединился к Динамо в сентябре 2019-го, но игроком основы так и не стал. Его контракт с киевлянами действует до конца 2023 года.

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