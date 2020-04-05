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Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции, но не так легко, как в Украине

16:01 34 Читати українською
Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции, но не так легко, как в Украине
Морозюк против Шахтера / Сайт "горняков"

Бывший капитан Динамо Николай Морозюк оценил перспективы украинских команд в турецкой Суперлиге.

"За полтора года, что я здесь, чемпионат Турции не сильно изменился. У нас есть Динамо и Шахтер. Здесь Галатсарай и Фенербахче. Думаю, Шахтер боролся бы за чемпионство, и выиграл чемпионат, но не так легко, как в Украине. В Турции и в Украине команды играют в очень разный футбол, хотя на сборах турецким командам никогда не было просто против украинцев.

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У меня здесь нет проблем. Адаптация прошла хорошо. Сначала были сумасшедшие эмоции, но потом было и эмоциональное опустошение. Депрессию преодолел и привык. Самое сложное в Турции это, конечно, язык. Некоторые 10 лет здесь живут и не могут его изучить. Но мне проще здесь, чем в Украине. В городе узнают, турки очень гостеприимные, хорошо относятся к украинцам", – рассказал Морозюк в интервью Команда№1.

Напомним, правый оборонец присоединился к Ризеспору в начале 2019-го, до этого он четыре года защищал цвета Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Турция Украинцы за рубежом Николай Морозюк Николай Морозюк
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