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"Динамо никогда меня не приглашало, но я пожму руку их игрокам при встрече", – Кучер об отношениях с киевлянами

15:05 87 Читати українською
"Динамо никогда меня не приглашало, но я пожму руку их игрокам при встрече", – Кучер об отношениях с киевлянами
Александр Кучер (слева) / Фото ФК Шахтер

Легендарный защитник Шахтера вспомнил годы противостояния с главным конкурентом.

"Почему не смог проявить себя в Динамо после воспитания в их структуре? Не знаю, так получилось. Не подошел, наверное. Это не было моим решением. Я – с 1982 года, а играл за 83-й, поэтому, возможно, меня никто серьезно и не смотрел. В принципе, не только в Динамо играл, но и в другой столичной команде. Болел за команду Лобановского, побывал на нескольких матчах Лиги чемпионов.

Кучер прокомментировал переход в Карпаты

В Динамо меня никогда не приглашали, такого не было. Конечно, я готов пожать руку их игрокам при встрече. Когда звучит финальный свисток, я отпускаю все то, что было на поле. И смотрю на ситуацию по-другому. В игре – это одно, после нее – другое. В 2012 году хороший матч против Динамо выдался (Шахтер победил 3:1, а Кучер оформил дубль – прим.). Бесспорно, это особая игра для меня – удалось не просто забить, а сделать это дважды", – рассказал Кучер.

Напомним, недавно 36-летний защитник присоединился к Карпатам после двух сезонов в чемпионате Турции.

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Источник: Футбол 24

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