"Динамо ніколи мене не запрошувало, але я потисну руку їхнім гравцям при зустрічі", – Кучер про стосунки з киянами

Легендарний захисник Шахтаря згадав роки протистояння з головним конкурентом.

"Чому не зміг проявити себе в Динамо після виховання в їхній структурі? Не знаю, так вийшло. Не підійшов, напевно. Це не було моїм рішенням. Я – з 1982 року, а грав за 83-ій, тому, можливо, мене ніхто серйозно і не дивився. У принципі, не тільки в Динамо грав, а й в іншій столичній команді. Вболівав за команду Лобановського, побував на кількох матчах Ліги чемпіонів.

Кучер прокоментував перехід у Карпати

У Динамо мене ніколи не запрошували, такого не було. Звичайно, я готовий потиснути руку їхнім гравцям при зустрічі. Коли звучить фінальний свисток, я відпускаю все те, що було на полі. І дивлюся на ситуацію по-іншому. У грі – це одне, після неї – інше. У 2012 році хороший матч проти Динамо видався (Шахтар переміг 3:1, а Кучер оформив дубль – прим.). Безперечно, це особлива гра для мене – вдалося не просто забити, а зробити це двічі", – розповів Кучер.

Нагадаємо, нещодавно 36-річний захисник приєднався до Карпат після двох сезонів у чемпіонаті Туреччини.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо

Джерело: Футбол 24