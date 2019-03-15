Динамо не выплатило игрокам 750 тысяч евро премиальных за выступление в Лиге Европы, – ТаТоТаке

Киевское Динамо после поражения от Челси (0:5) не выплатило своим игрокам премиальные за выступление в Лиге Европы.

Игроки Динамо не получили премиальные за свои выступления в Лиге Европы, сообщают журналисты ТаТоТаке.

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Игроки должны были получить по 200 тысяч долларов за каждую победу в группе и по 200-250 тысяч за проход Олимпиакоса на стадии 1/16 финала.

Вместе с этим футболисты были оштрафованы на 100 тысяч долларов за поражение от Яблонца в 6 туре группового этапа. Таким образом, они не получили 700-750 тысяч.

Руководство обещает выплатить средства до 20 марта.