Динамо не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи, – ТаТоТаке

Ліга Європи — 13:00 1379
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"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу Динамо
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"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 10:45 5205
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Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраціАнглія — 09:29 5878
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Визначились всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Динамо припинило боротьбу за трофейЛіга Європи — 00:37 5521
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Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голівЛіга Європи — 00:25 13691