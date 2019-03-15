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Динамо не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи, – ТаТоТаке

13:13 404 Читать на русском
Динамо не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи, – ТаТоТаке
Динамо – Челсі – 0:5 / ФК Челсі

Київське Динамо після поразки від Челсі (0:5) не виплатило своїм гравцям преміальні за виступ у Лізі Європи.

Гравці Динамо не отримали преміальні за свої виступи в Лізі Європи, повідомляють журналісти ТаТоТаке.

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Гравці повинні були отримати по 200 тисяч доларів за кожну перемогу в групі та по 200-250 тисяч за прохід Олімпіакоса на стадії 1/16 фіналу.

Разом із цим футболісти були оштрафовані на 100 тисяч доларів за поразку від Яблонця в 6 турі групового етапу. Таким чином, вони не отримали 700-750 тисяч.

Керівництво обіцяє виплатити кошти до 20 березня.

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