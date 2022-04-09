Киевляне должны провести пять поединков в этом месяце, а расписание утвердил оргкомитет Футбольного марафона матчей Динамо, сообщает Франков в своем Telegram-канале.

Динамо пронзительным промо анонсировало первый благотворительный поединок против Легии: видео

"Бело-синие" начнут свое турне 12 апреля поединком с Легией, 14 апреля сыграют с Галатасараем, 20-го – со Стяуа, 26-го – с Борусией Д, а 28-го – с Динамо Загреб. Интересно, что хорватского клуба раньше не было среди соперников Динамо.

К слову, Шахтер начнет свою серию благотворительных матчей уже сегодня – "горняки" сыграют с Олимпиакосом, начало встречи в 20:00.

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