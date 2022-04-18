"Динамо отказывается отпускать игроков в команду? Это неправда. Это просто алиби, которое ищут некоторые люди. С самого начала я говорил, что главная цель украинского футбола – квалифицировать национальную команду на чемпионат мира. Вся эта тренировочная программа, которую я разработал – для ЧМ, потому что у меня нет соревнований, нет цели. Это наша общая цель. Национальная.

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Сборная состоит из игроков Динамо, Шахтера и легионеров. У меня была дискуссия с президентом федерации Андреем Павелко, в которой я сказал ему, чем я хочу заниматься, и пригласил тренера Петракова приехать сюда, следить за подготовкой игроков. Также поехать в Шахтер.

Я знаю, однако легионеры все равно не могут приехать только после чемпионатов, которые заканчиваются в 20-х числах мая. Думаю, это было бы ошибкой, будь только игроки Динамо и Шахтера. Они могут хорошо подготовиться в командах. Для того чтобы покинуть клубы, должна быть логика. Было бы ошибкой делить футболистов на 2 группы – местных и легионеров. Было бы ошибкой держать их в течение месяца.

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23 мая – не поздно, чтобы отправить игроков в сборную? Президент был разочарован. 23 мая – официальная дата, когда клубы обязаны отпустить игроков. Со своей стороны, я не вижу проблемы. Тренер может забрать игроков хоть завтра, если он захочет, если он считает, что это поможет в квалификации. Это ответственность тренера, федерации. Но нужно согласие президентов клубов, ведь они платят игрокам.

Футболисты? Они разочарованы ситуацией. Я сказал им, что они могут покинуть клуб в любое время, если это необходимо. Опять же моя цель – помочь футболистам подготовиться к играм за сборную Украины", – рассказал Луческу в интервью gsp.ro.

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