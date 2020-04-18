Динамо может рассмотреть тренера из России, – Андронов

Известный комментатор Алексей Андронов обладает инсайдом относительно тренерского кресла киевского клуба.

"В России есть тренер, который может быть рассмотрен в киевское Динамо, но его фамилия не Слуцкий.

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Кто? Зачем я буду говорить? У этого тренера не российский паспорт", – сказал Андронов в программе Вацко Live.

Напомним, на старте нынешнего сезона Динамо уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера, а на его место назначило Алексея Михайличенко. После 23-х туров УПЛ киевляни расположились на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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