"В сборной России таких игроков нет": Андронов предположил, что Украина сильнее команды Черчесова

Известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов считает, что сборная Украины имеет несколько более высокий потенциал, чем его соотечественники.

"Я принадлежу к числу тех людей, который очень хотят и очень ждут, чтобы на чемпионате Европы сборные России и Украины сыграли между собой. Ни в коем случае не буду называть это матчем примирения, потому что тренеры и футболисты не имеют большого отношения к тому, что случилось. Разруливать историю должны совсем другие люди.

"Україна і Росія – на ножах": конкуренція з Леоненком, зламана рука, Хіросіма і Сабо, крутіший від Блохіна

Но если этому матчу суждено быть, то почему бы и нет? С точки зрения спорта он продолжает оставаться интересным и для нас, и для вас. И сравнение никуда не уходят. Возможно, в креативной части мы действительно вам уступаем. Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Марлос... В российской сборной таких игроков нет.

Кто бы выиграл? Смотря, какой период брать. Прямо сейчас? А сейчас мы не скажем, потому что не знаем, какая у Шевченко сборная. Дисквалифицирован Беседин, для которого перенос Евро, наверное, благо, потому что он теперь сможет на нем сыграть. Если брать момент окончания отборочного цикла, я бы, наверное, поставил больше на сборную Украины. Где-то оценил шансы 60 на 40.

Но важен один факт: очень разные задачи были у команд на этот цикл. У России было все ясно. Был явный фаворит (Бельгия). А у Украины группа была другая, они дорожили каждым очком, потому и сумели занять первое место", – рассказал Андронов в эфире Вацко Live.

К слову, последний раз сборные Украины и России встречались в 1999 году – тот самый матч с голом Шевченко в ворота Филимонова.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА