Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас заявил, что динамовцы получат достойные премиальные за участие в групповом этапе ЛЧ.

"За выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал Динамо команду получат 3 млн долларов премиальных.

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Со стороны руководства клуба выглядит щедро. С точки зрения игроков – осознание, что кропотливая работа летом того стоила", – написал Игорь Бурбас в своем Twitter.

Напомним, Динамо впервые за 4 года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз команда играла в самом престижном турнире Европы еще во времена Сергея Реброва. Динамо сумело преодолеть Гент в плей-офф квалификации с общим счетом 5:1 (2:1 и 3:0). До этого подопечные Мирчи Луческу прошли нидерландский АЗ в третьем квалификационном раунде.

Динамо сыграет в группе G с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Поединок с туринцами пройдет уже 20 октября на НСК Олимпийский, начало в 19:55.

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