Ранее стало известно о травме Андрея Ярмоленко – звезда Динамо уже был исключен из заявки сборной Украины на октябрьские матчи.

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По информации Dynamo.kiev.ua, индивидуально тренировался Денис Попов, который ограничился лишь беговой работой. Однако, вернулся к полноценным занятиям Константин Вивчаренко.

Добавим, что матч Полесье – Динамо запланирован на 6 октября, начало игры в 15:00. "Бело-синие" сейчас на пятом месте в турнирной таблице с 15 пунктами, а Полесье четвертое с 16 очками. Киевляне при этом провели на 3 игры меньше.

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