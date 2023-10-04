Раніше стало відомо про травму Андрія Ярмоленка – зірка Динамо вже був виключений із заявки збірної України на жовтневі матчі.

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За інформацією Dynamo.kiev.ua, індивідуально тренувався Денис Попов, який обмежився лише біговою роботою. Проте, повернувся до повноцінних занять Костянтин Вівчаренко.

Додамо, що матч Полісся – Динамо запланований на 6 жовтня, початок гри о 15:00. "Біло-сині" наразі на п'ятому місці в турнірній таблиці з 15 пунктами, а Полісся четверте з 16 очками. Кияни при цьому провели на 3 гри менше.

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