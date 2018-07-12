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Динамо может продать Пиварича – "ТаТоТаке"

14:30 333 Читати українською
Динамо может продать Пиварича – "ТаТоТаке"
Йосип Пиварич / Фото: ФК Динамо

Хорватский защитник Динамо Йосип Пиварич может покинуть клуб.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк сообщил, что киевляне готовы продать Йосип Пиварича. По его словам, Динамо уже получало предложение по хорвата до начала чемпионата мира.

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Сообщается, что "бело-синие" готовы продать защитника сборной Хорватии за 4 млн евро.

Отметим, Динамо недавно подписало бразильца Сидклея, который является конкурентом Пиваричу по позиции.

Напомним, сейчас Йосип Пиварич находится в расположении сборной Хорватии, которая вчера получила путевку в финал ЧМ-2018, переиграв в полуфинале сборную Англии.

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