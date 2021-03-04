Нападающий Брюгге Юссуф Баджи не жалеет, что в свое время не оказался в Киеве.

"Да, меня хотели подписать другие клубы, не только Брюгге. Я забивал на чемпионате мира U-20, и имел предложения из разных команд. В том числе и з киевского Динамо. Но я очень рад, что выбрал именно Брюгге", – сказал Баджи для voetbalprimeur.be.

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Сенегальский нападающий присоединился к бельгийскому клубу в январе 2020-го, перебравшись из родного Касса Спортс. Юссуф защищал цвета своей сборной на ЧМ U-20 в 2019-м, где украинцы стали чемпионами.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Баджи провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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