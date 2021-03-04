Нападник Брюгге Юссуф Баджі не шкодує, що свого часу не опинився у Києві.

"Так, мене хотіли підписати інші клуби, не лише Брюгге. Я забивав на чемпіонаті світу U-20, і мав пропозиції з різних команд. У тому числі і з київського Динамо. Але я дуже радий, що вибрав саме Брюгге", – сказав Баджі для voetbalprimeur.be.

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Сенегальський нападник приєднався до бельгійського клубу у січні 2020-го, перебравшись з рідного Каса Спортс. Юссуф захищав кольори своєї збірної на ЧС U-20 у 2019-му, де українці стали чемпіонами.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Баджі провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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