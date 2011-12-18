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"Тайсону – респект, а про Динамо нічого не знаю". Він грав із Жезусом, а зараз забиває в УПЛ – хто такий Бруно Дуарте

16:00 2487 Читать на русском
"Тайсону – респект, а про Динамо нічого не знаю". Він грав із Жезусом, а зараз забиває в УПЛ – хто такий Бруно Дуарте
Бруно Дуарте і Габріел Жезус / Facebook
Олег Бабій Олег Бабій

Інтерв’ю "Футбол 24" із 22-річним бразильським форвардом ФК Львів, який став найкращим снайпером свого клубу в осінній частині чемпіонату і мріє грати, як Роберт Лєвандовскі.

Українська Прем’єр-ліга пішла на зимові канікули. ФК Львів завершив осінню частину чемпіонату восьмим, на відстані одного очка від топ-шістки. При цьому команда, яка розпочинала сезон із Жилмаром, а продовжила його із Юрієм Бакаловим, стала справжньою "грозою авторитетів". Виїзні перемоги над Динамо (1:0) та Олександрією (2:1), харківська нічия із Шахтарем (0:0), а ще відібрані очки у Маріуполя (двічі) та Зорі – "містяни", як ніхто, заслужили на компліменти. Дуже незручний суперник!

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Забивають львів'яни небагато – гірша атака лише у Ворскли, Арсенала та Чорноморця. Проте на вістрі нападу команди Бакалова маневрує дуже небезпечний і поки що невідомий для широкого загалу бразильський форвард – Бруно Дуарте.

Від його влучних ударів вже постраждали Маріуполь (двічі), Олександрія, Чорноморець, Карпати, Десна та Арсенал. Із сімома голами Дуарте розташувався на 5-ій сходинці бомбардирського рейтингу. Більше забили лише Мораєс, Циганков, Швед та Марлос.

"Футбол 24" познайомився із 22-річним бразильцем і розпитав його про доволі прості речі. Зачепити теми складніших матерій наразі важко. Окрім рідної португальської мови Бруно може спілкуватися тільки англійською – so-so, доволі стерпно.

бруно дуарте

"Насолоджуюся, коли подають "борча суп"

– Бруно, привіт! Чи чув ти хоч щось про Україну, перш ніж приїхати сюди?

– Не буду лукавити – про Україну мені було відомо дуже мало. Але цього виявилося достатньо, щоб знати: у вас ду-у-уже холодна зима (Сміється).

– Бразильці люблять тепло. Як почуваєшся в умовах львівської зими?

– Бразильська зима не йде у жодне порівняння навіть із львівською осінню. Перші холодні дні я пережив дуже болісно. Але час минає. Відчуваю, що поступово адаптовуюся до вашої холоднечі.

– Чим ти займаєшся у Львові, коли немає матчів і тренувань?

– У такі моменти я відпочиваю. Мені подобається ходити у ваші ресторани, кафе, кінотеатри. А ще я знаходжу час, щоб вчити українську мову.

– Скільки українських слів ти вже вивчив?

– Процес не стоїть на місці. Я потихеньку поповнюю свій словниковий запас. Уже впевнено можу сказати "дякую", "до побачення" та ще дещо. Матюки? Ні-ні, ніяких матюків (Сміється).

бруно дуарте

– Які українські страви тобі сподобалися найбільше?

– Я воістину насолоджуюся смаком, коли мені подають "борча суп" (борщ, – "Футбол 24"). У вас вистачає й інших неймовірних страв, але поки що мені не вдалося запам’ятати їхні назви (Сміється). Горілка? Нізащо, навіть не пропонуйте.

– Хто допомагає тобі з побутовими проблемами? Маю на увазі купівлю продуктів, одягу, пересування містом.

– Спочатку моїм наставником був Вільям Роша Батіста. Він допомагав мені в усьому, підказував, координував. Але здебільшого я дбав про себе самотужки. Так значно швидше можна адаптуватися.

– Чи подобаються тобі львівські дівчата? Хто симпатичніший – українки чи бразилійки?

– Найпривабливішою для мене є моя дружина (Усміхається).

бруно дуарте

"Ми скористалися огріхами Динамо і Шахтаря"

– У Львові – багато легіонерів із Латинської Америки – не тільки у твоїй команді, але й у Карпатах. Чи спілкуєшся ти із представниками іншого львівського клубу?

– Наразі ні з ким із них не спілкуюся. Але так, знаю, що нас, латиноамериканців, в українському футболі – вдосталь.

– Ти забив Карпатам у Львівському дербі. Розкажи про свої емоції.

– Забивати у дербі – це завжди емоції, які важко передати словами. У цьому матчі проти Карпат мій гол міг стати вдвічі важливішим, але, на жаль, він не допоміг нашій команді здобути перемогу.

– Напевно, Львівське дербі навіть соромно порівнювати з бразильськими дербі? Флуміненсе – Фламенгу, наприклад…

– Кожне дербі – по-своєму важливе і величне. Протистояння Фламенгу і Флуміненсе відрізняється масштабами, розмахом, але не емоціями.

– Ти забив вже 7 голів у цьому чемпіонаті. Це чимало. Але чи віриш у свої сили, щоб обігнати Жуніора Мораєса?

– Між нами – чималий розрив у бомбардирському заліку. Тому наразі я сфокусований на тому, щоб допомагати своїй команді досягнути максимального результату у Прем’єр-лізі. Ось це – моє головне завдання. Але, звичайно, і від боротьби із найкращими снайперами чемпіонату я не відмовлятимусь.

– До речі, із Мораєсом ти знайомий особисто?

– Так, під час наших зустрічей із Шахтарем я познайомився із Мораєсом. Але варто сказати, що знав його значно раніше, ще коли виступав у Бразилії. Ми поспілкувалися після матчу – Жуніор Мораєс виявився прекрасною людиною. Він справив на мене гарне враження.

бруно дуарте

– Кого з бразильських легіонерів УПЛ ти поважаєш найбільше і чому?

– Кожному із них дістанеться від мене лише захоплення і повага. Але мій особливий респект – для Тайсона. За все, що він зумів досягнути тут, в Україні, упродовж багатьох років.

– Писали, що тобою цікавиться київське Динамо. Це правда?

– Мені про це нічого не відомо. Думаю, якщо до моєї персони справді виникне якийсь серйозний інтерес, я буду першим, хто про це дізнається від ФК Львів.

– Тебе вилучили у матчі проти Арсенал-Київ. Ти зрозумів, чому таке рішення прийняв арбітр?

– Я досі достеменно не знаю, як інтерпретував арбітр ці епізоди. Так чи інакше, вони уже в минулому. Я намагаюся не надавати цьому інциденту великого значення.

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Арбітраж – це нелегка професія. Рішення арбітрів частенько впливають на результат того чи іншого матчу. Відповідно, завжди будуть ті, кому його робота сподобається, а кого – категорично розчарує. Це складно…

– Де судять суворіше – в Україні чи Бразилії?

– Бразильські арбітри – менш суворі.

– Львів обіграв Динамо і зіграв внічию з Шахтарем. Проти кого із цих суперників було важче?

– Обидва матчі видалися надзвичайно складними. Але тактика нашої команди виявилася бездоганною. Ми успішно використали на свою користь ті нечисленні слабинки, огріхи, які наявні в Динамо і Шахтаря. У цьому величезна заслуга нашого наставника – Юрія Бакалова. Він обрав правильну тактику і зумів донести до нас свої ідеї.

"Списуюся із Габріелем Жезусом"

– Хто твій кумир серед форвардів світового рівня?

– Моїм кумиром завжди був Феномено – Роналдо. Але сьогодні, як не дивно, мені імпонує гра Роберта Лєвандовскі.

– Знаю, що в академії Палмейраса ти познайомився із Габріелом Жезусом. Продовжуєте товаришувати зараз?

– Так. Коли є можливість, списуємося у соціальних мережах.

– Він – із бідної сім’ї. А ти? Розкажи про своїх батьків – чим вони займаються, скільки у тебе братів та сестер?

– Я – єдина дитина у сім’ї. Моя мати працює на джинсовій фабриці. Батько – водій, який понад 20 років пропрацював в одній компанії. Я вдячний Богу за своїх батьків.

– На зимові канікули повертаєшся у Бразилію?

– Ну звісно! Я так скучив за спекою! (Сміється) А ще більше скучив за батьками і своєю коханою дружиною.

– Що розкажеш їм про Україну?

– Що це – красиве місце із чималими перспективами кар’єрного росту. Але, здебільшого, дуже холодне (Сміється).

Олег Бабій, Антон Федорців, Футбол 24

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