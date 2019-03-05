Динамо могло орендувати форварда Львова Дуарте, – ЗМІ

Столичний клуб відмовився від пропозиції оформити оренду бразильського нападника Львова.

Львівський клуб пропонував Динамо взяти в оренду нападника Бруно Дуарте до кінця поточного сезону з опцією подальшого викупу гравця, стверджує Betnews365.

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"Біло-сині" всерйоз розглядали цей варіант, але в підсумку вирішили дограти сезон з двома центрфорвардами – Франом Солем і Назарієм Русиним. За інформацією джерела, у перемовинах, які були близькі до завершення, брав участь відомий агент Вадим Шаблій, який отримав попередню згоду від Львова на оформлення оренди.

Нагадаємо, Фран Соль отримав травму в поєдинку з Десною та пропустить матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Окрім цього, у лазареті киян також перебувають форварди Владислав Супряга та Артем Бєсєдін. Наразі Динамо залишилося лише з одним номімальним нападником – Назарієм Русиним.

У поточному сезоні УПЛ Бруно Дуарте зіграв 17 матчів та забив 7 голів.

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