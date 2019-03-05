toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ

Динамо могло орендувати форварда Львова Дуарте, – ЗМІ

10:52 24 Читать на русском
Динамо могло орендувати форварда Львова Дуарте, – ЗМІ
Бруно Дуарте / ФК Львів

Столичний клуб відмовився від пропозиції оформити оренду бразильського нападника Львова.

Львівський клуб пропонував Динамо взяти в оренду нападника Бруно Дуарте до кінця поточного сезону з опцією подальшого викупу гравця, стверджує Betnews365.

"Смалійчук? Такі відео просто так не з’являються". Чому Карпати програли скандальне дербі, а Динамо знову без форварда

"Біло-сині" всерйоз розглядали цей варіант, але в підсумку вирішили дограти сезон з двома центрфорвардами – Франом Солем і Назарієм Русиним. За інформацією джерела, у перемовинах, які були близькі до завершення, брав участь відомий агент Вадим Шаблій, який отримав попередню згоду від Львова на оформлення оренди.

Нагадаємо, Фран Соль отримав травму в поєдинку з Десною та пропустить матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Окрім цього, у лазареті киян також перебувають форварди Владислав Супряга та Артем Бєсєдін. Наразі Динамо залишилося лише з одним номімальним нападником – Назарієм Русиним.

У поточному сезоні УПЛ Бруно Дуарте зіграв 17 матчів та забив 7 голів.

"Тайсону – респект, а про Динамо нічого не знаю". Він грав із Жезусом, а зараз забиває в УПЛ – хто такий Бруно Дуарте

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Соларі: Шкода, що Рамос не зіграє проти Аякса
    Ліга чемпіонів — 4 бер216 Соларі: Шкода, що Рамос не зіграє проти Аякса
11
год
:
1
хв
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук