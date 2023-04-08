Динамо Киев и Минай встречаются в 20-м туре УПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Динамо – Минай стартовал в 13:00 на киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Подопечные Мирчи Луческу весной дважды выиграли и дважды проиграли – как следствие, киевляне занимают 4 место турнирной таблицы, отставая от Зари на 4 очка. СК Днепр-1 оторвался на 6 баллов, Шахтер – на 7.

Динамо – Минай: анонс матча УПЛ

Минай в 2023 году сыграл уже 5 поединков Премьер-лиги – одна победа, одна ничья и три поражения. Команда Владимира Шарана идет на 12-й позиции, находясь на грани зоны переходных матчей. Поединок первого круга завершился минимальной победой Динамо со счетом 1:0. Тогда единственный гол забил Виктор Цыганков, уже выступающий в Испании за Жирону.

Закарпатцы еще ни разу не отбирали очки у столичной команды. Все 7 матчей против "лисов" Динамо выиграло с общим счетом 17:1. Шанс для команды Луческу прервать неудачную серию – последние два домашних матча "бело-синие" проиграли, не забив ни одного мяча.

Динамо до сих пор вынуждено обходиться без отбывающего дисквалификацию Виталия Буяльского. Мирча Луческу сделал только одну замену после матча со Львовом – вместо Караваева справа в обороне вышел Тымчик.

Прямая трансляция игры Динамо – Минай доступна на телеканале 2+2, YouTube-канале киевлян (с задержкой), а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Динамо – Минай:

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Бенито, Царенко, Лонвейк – Ванат.

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Кравчук, Немчанинов – Гечев, Витенчук, Шишка, Булеза – Твердохлеб, Коломоец.