После двух катастроф на старте весенней части сезона Динамо выпало из борьбы за Лигу чемпионов. Пока – только временно. Сценарий, в котором Заря и СК Днепр-1 теряют гандикап в 4 и 6 очков соответственно, выглядит вполне реальным, так что списывать столичного гранда не следует. Даже если киевляне продолжат допускать осечки, они будут оставаться опасными конкурентами для нынешних лидеров.

Вследствие кадровых потерь и зимней чистки состава футбол Динамо упал до критически низкого уровня. В первых четырех турах "бело-синие" мало отличались от условного Металлиста 1925 или Колоса. Тем не менее, предыдущий тур завершился победой над Львовом – непростой, но заслуженной.

В отсутствие Буяльского это уже супер, а Мирча Луческу в этом матче еще и проверил Царенко. Антон провел очень перспективный поединок. В перспективе он сможет заменить Шапаренко, хотя тренерский штаб попытался использовать его в роли ресивера между линиями.

Очень заведенным был Ванат, который и открыл счет. В целом, о выздоровлении Динамо говорить еще рано, но пациент точно жив.

Соперник у "бело-синих" не такой простой, как кажется. Минай добыл всего одну победу в пяти турах весной, однако не все так просто. На старте 2023-го "лисам" не везло с кадровыми потерями (ушли Хахлев и Кулиев), болячками (вирус выкосил почти весь состав), дикими ошибками арбитров (должны были бить Александрию) и еще более дикими ошибками собственных футболистов (как с Ингульцом).

После последнего матча журналист Сергей Болотников даже сообщил, что в кулуарах ходят разговоры о договорняке Миная. Владимир Шаран ответил красноречиво, хотя сам медийщик сомневался в "сливе".

Глупые ошибки защитников преследуют Минай на протяжении всего сезона. Парадокс, но закарпатцы при этом имеют неплохую оборону – 11 из 23-х пропущенных голов пришлись на дальние удары или пенальти (глотнули аж пять 11-метровых). Без Буяльского у Динамо могут возникнуть проблемы с врываниями в штрафную "лис", а значит и с моментами.

Киевлянам стоит быть осторожными в работе на мяче. Во-первых, подопечные Владимира Шарана очень интенсивно работают над возвращением мяча после потерь. Во-вторых, они крайне опасны на контратаках и стандартах – а у столичного гранда сейчас очень привозная оборона (особенно на флангах). Впрочем, Минай забивает редко (меньше голов только у Львова), да ещё и транжирит свои моменты (недозабили почти 5 мячей).

В конце концов, не стоит забывать о склонности закарпатцев к уменьшению активности и эффективности ближе к завершению встречи. 13 голов команда пропускала в последние 30 минут, что говорит об усталости футболистов (о ней часто говорит и Владимир Шаран) – состав у Миная действительно не из лучших. Словом, Динамо должно побеждать такого соперник (как это уже сделал Шахтер), однако легкой прогулки "бело-синие" не получат.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шапаренко, Бойко, Бущан, Леднев (Динамо)

Дисквалифицированы: Буяльский (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Минай

Динамо: Нещерет – Караваев, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Царенко – Бенито, Гармаш, Шепелев – Ванат

Минай: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Горин – Гончар, Витенчук, Шишка, Булеза – Твердохлеб, Вишневский, Воробчак

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Сегодня можно ожидать примерно того же сценария, что и со Львовом. Кстати, тогда тоже играли без Буяльского. Футбол Динамо не будет выглядеть эффектно, матч будет тяжелым для просмотра, однако класс и мотивация "бело-синих" должны взять верх. Киевляне слабы, но не настолько, чтобы раздавать очки еще и аутсайдерам.

Минай действительно имеет ряд положительных моментов, а команде действительно не везет. Тем не менее, "лисы" допускают слишком много глупых ошибок сзади и слишком часто теряют моменты впереди. С такой игрой надеяться на сенсацию с Динамо не стоит.

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