Красота Антюха и Гармаша в видеообзоре матча Динамо – Люцерн – 3:3
Динамо встречалось с Люцерном в рамках подготовки к следующему сезону. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Люцерн на "Футбол 24".
Киевляне действовали довольно неуверенно в обороне, что конвертировалось в два пропущенных мяча уже до 16-й минуты. Динамо удалось отквитать один гол аж после перерыва – это Леднев первым сыграл на добивании.
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Команда Луческу, казалось, сможет переломить игру, но пропустила чуть ли не в следующей атаке. Тем не менее, "бело-синие" проявили свой характер и забили дважды. Сначала Антюх шедевральным ударом в одно касание поразил дальний угол из-за пределов штрафной, а затем Гармаш, разобравшись с соперниками, сравнял счет.
3:3 – Динамо завершает первый сбор в Швейцарии результативной ничьей.