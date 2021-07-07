Динамо встречалось с Люцерном в рамках подготовки к следующему сезону. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Люцерн на "Футбол 24".

Киевляне действовали довольно неуверенно в обороне, что конвертировалось в два пропущенных мяча уже до 16-й минуты. Динамо удалось отквитать один гол аж после перерыва – это Леднев первым сыграл на добивании.

Динамо завершило первый сбор эффектным камбэком против Люцерна – потенциальные новички в огне

Команда Луческу, казалось, сможет переломить игру, но пропустила чуть ли не в следующей атаке. Тем не менее, "бело-синие" проявили свой характер и забили дважды. Сначала Антюх шедевральным ударом в одно касание поразил дальний угол из-за пределов штрафной, а затем Гармаш, разобравшись с соперниками, сравнял счет.

3:3 – Динамо завершает первый сбор в Швейцарии результативной ничьей.