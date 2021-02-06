Киевское Динамо встречается со Шкендией – лидером чемпионата Северной Македонии. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Динамо завершает подготовку к возобновлению УПЛ и противостоянию с Брюгге в Лиге Европы. Шестого февраля "бело-синие" проводят предпоследний поединок в Турции – соперником стал лидер первенства Северной Македонии и трехкратный чемпион страны. Матч и онлайн-трансляция Динамо – Шкендия стартовал в 16:10 по Киеву. Это уже четвертый спарринг киевлян на турецком сборе. В предыдущих контрольных поединках подопечные Мирчи Луческу проиграли Лудогорцу (1:2), одолели Динамо Тбилиси (1:0) и разошлись миром с ЦСКА 1948 (2:2).

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Смотреть матч Динамо – Шкендия онлайн можно на телеканале Спорт 1, Youtube-канале киевского клуба, а также в этой новости на "Футбол 24".

Динамо – Шкендия: онлайн-видеотрансляция матча 6 февраля 2021 – смотреть матч онлайн

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Цыганков, Родригес, Беседин.