Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча – Михайличенко делает кадровую революцию

Динамо Киев принимает Колос в 21-м туре чемпионата Украины. Онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Динамо - Колос на "Футбол 24", стартует в 19:30. В первом круге киевляне одолели команду Костишина со счетом 4:0, но не обошлось без судейских скандалов. Динамовцы захотят взять реванш за поражение от СК Днепр-1. А вот Колос после зимнего перерыва выиграл оба матча и ворвался в топ-6 с уверенным отрывом. Лучший бомбардир коваливчан Евгений Смирный (5 голов) не сможет сыграть, ведь он арендован у киевлян. Интересно, что лучшим ассистентом гостей является другой экс-динамовец Павел Ореховский (4 голевые передачи).
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Динамо – Колос: стартовые составы и онлайн-трансляция матча