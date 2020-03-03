Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча – Михайличенко делает кадровую революцию

Динамо Киев принимает Колос в 21-м туре чемпионата Украины. Онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо - Колос на "Футбол 24", стартует в 19:30. В первом круге киевляне одолели команду Костишина со счетом 4:0, но не обошлось без судейских скандалов. Динамовцы захотят взять реванш за поражение от СК Днепр-1. А вот Колос после зимнего перерыва выиграл оба матча и ворвался в топ-6 с уверенным отрывом. Лучший бомбардир коваливчан Евгений Смирный (5 голов) не сможет сыграть, ведь он арендован у киевлян. Интересно, что лучшим ассистентом гостей является другой экс-динамовец Павел Ореховский (4 голевые передачи).

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Динамо – Колос: смотреть матч онлайн – трансляция 3 марта 2020 Отметим, что Алексей Михайличенко выпускат сразу 7 новых полевых игроков в стартовом составе по сравнению с последней игрой в Днепре. Плюс в воротах вместо Бущана впервые после зимней паузы выходит Бойко. Также дебютируют в официальном матче в 2020 году Кадири, Шапаренко и Соль, которые меняют Сидорчука, Шепелева и Русина. Цыганков и Де Пена впервые выходят в основе, Караваев заменил Миколенко, Дуэлунд возвращается в стартовый состав. Динамо: Бойко – Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев – Кадири – Цыганков, Дуэлунд, Шапаренко, Де Пена – Соль Колос: Волинец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Ориховский – Ильин, Задоя, Вильхьяльмссон – Лысенко

Динамо – Колос: стартовые составы и онлайн-трансляция матча