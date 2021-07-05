Дубль Кулача у відеоогляді матчу Динамо – Дівонн – 5:0
5 липня 23:27 - Читать на русском
Динамо Київ обіграло французький Дівонн у черговій товариській грі команди Луческу. Дивіться відео голів та огляд мачту Динамо – Дівонн.
Товариський матч 5 липня 2021
Динамо – Дівонн – 5:0
Голи: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цітаішвілі, 67, Ванат, 86
Кияни з третьої спроби таки розжилися перемогою у спарингах та швейцарських зборах. Після нічиїх з Базелем та Лозанною підопічні Мірчі Луческу розібралися з французькими аматорами. Особливої уваги заслуговує Владислав Кулач. Форвард перебуває на перегляді й забив перші голи у складі "біло-синіх.
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