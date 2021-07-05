Товариський матч 5 липня 2021

Динамо – Дівонн – 5:0

Голи: В. Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пен.), Цітаішвілі, 67, Ванат, 86

Кияни з третьої спроби таки розжилися перемогою у спарингах та швейцарських зборах. Після нічиїх з Базелем та Лозанною підопічні Мірчі Луческу розібралися з французькими аматорами. Особливої уваги заслуговує Владислав Кулач. Форвард перебуває на перегляді й забив перші голи у складі "біло-синіх.

Динамо здобуло першу перемогу цього літа – Кулач оформив розгромний дубль, 2 скасовані голи, шоу 4 гравців