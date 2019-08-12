Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо и бельгийский Брюгге сойдутся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Какой прогноз на матч подскажет "Футбол 24".

Поединок Динамо – Брюгге состоится 13 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Динамо Киев – Брюгге, прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов:

Специалисты британской конторы William Hill считают украинский гранд фаворитом противостояния. На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 1,95. В то же время вероятный успех брюггенцев оценивается баллом 3,90, а ничья – 3,40.

Еще больше в потенциальную победу Динамо верят австрийцы из Bwin. Здесь коэффициент на успех "бело-синих" составляет 1,87. С тем же баллом 3,90 можно поставить на Брюгге. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 3,60.

Напомним, что неделю назад команды провели первый поединок в двухматчевой дуэли. Сильнее тогда оказался Брюгге, который одержал минимальную победу дома благодаря реализованному Хансом Ванакеном пенальти.

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