Альмерия отказалась от трансфера защитника Иванилду Фернандеша, интерес к которому приписывают киевскому Динамо, сообщает Diario de Almeria.

Динамо снова следит за защитником Спортинга – потенциальному трансферу могут помешать испанцы и итальянцы

Испанский клуб, за который футболист выступал на правах аренды, исключил возможность покупки игрока за 3 миллиона евро. Как следствие, Иванилду возвращается в лиссабонский Спортинг, которому и принадлежит его контракт. По информации СМИ, еще одним конкурентом киевлян в борьбе за 25-летнего португальца является бывший клуб наставника Шахтера Роберто Де Дзерби – Сассуоло.

Напомним, Иванилду находится в системе Спортинга с 2014 года, но за основную команду еще не сыграл ни одного поединка. Контракт защитника с "львами" рассчитан до следующего лета, а портал Transfermarkt оценивает его 1 млн евро.

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