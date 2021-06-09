Динамо проявляет интерес к 25-летнему защитнику Спортинга Иванилду Фернандешу, утверждает португальское издание Record.

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Интересно, что прошлым летом тоже сообщалось о заинтересованности киевлян в таком трансфере. Сейчас конкурентами "бело-синих" в борьбе за Фернандеша называют испанскую Альмерию, за которую португалец провел вторую часть сезона 2020/21, и итальянский Сассуоло.

К слову, Иванилду находится в расположении Спортинга с 2014 года, но за основную команду еще не сыграл ни одного поединка. Контракт защитника с "львами" рассчитан до следующего лета, а портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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