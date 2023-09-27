"Что тут комментировать – не каждый день обыгрываешь Динамо. Это элита украинского футбола. Сказал игрокам нашей команды перед матчем, что сегодня они могут попасть в историю. Ведь Оболонь еще никогда не выходила в четвертьфинал Кубка Украины. В итоге, ребята они вписали свои имена в историю, с чем я их только что поздравил. И они заслужили эти положительные эмоции. Но уже с завтрашнего дня надо переключаться на подготовку к матчам чемпионата. Поздравляю всех, кто за на сегодня болел!

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В первом тайме у нас тоже было немало моментов, которые надо было реализовывать. Но главное, что мы, наконец, забили этот непростой, но важный мяч. Надеюсь, это послужит нам импульсом на следующие матчи. Всегда главное верить в выбранную стратегию, направление. И голы придут. Моменты у нас есть, не хватает реализации. Будем над этим работать.

Что команде сказал президент клуба? Всем пообещал пиво. Но если серьезно, президент клуба всегда помогает команде, помогает всем, чем может. Кого хотели бы в соперники в следующем раунде? Подошел один из болельщиков и сказал, что теперь очередь за Шахтером. Но кто попадется, тот попадется. С любым соперником надо играть. Если мы хотим стремиться к положительному результату, нам должно быть все равно, с кем играть. Тем более, мы выступаем в Премьер-лиге и должны ей соответствовать", – цитирует Иващенко Dynamo.kiev.ua.

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