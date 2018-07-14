Динамо интересуется голкипером сборной Ирана, – СМИ

Голкипер Персеполиса Алиреза Бейранванд потапив в сферу интересов киевского Динамо.

По информации портала 90tv.ir, "бело-синие" одни из претендентов на 25-летнего голкипера сборной Ирана. Благодаря своим удачным выступлениям на ЧМ-2018 Бейранванд привлек к себе внимание сразу нескольких клубов.

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"Я могу получать в 18 раз больше, чем в Персеполисе. Если мой трансфер состоится, болельщики поймут меня.Сейчас у меня много предложения от различных клубов. Мне хочется стать одним из трех лучших голкиперов мира, поэтому мне нужно принять такое решение, чтобы не пострадал и мой нынешний клуб.

Меня хотят подписать Динамо из Украины, Бешикташ, Торино, а также команды из чемпионата Голландии и Португалии. Однако интерес со стороны Динамо является наиболее предметным. Все решится в ближайшие дни", – рассказал Бейранванд местным СМИ.

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