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Динамо цікавиться голкіпером збірної Ірану, – ЗМІ

16:15 390 Читать на русском
Динамо цікавиться голкіпером збірної Ірану, – ЗМІ
Аліреза Бейранванд / фото з соцмереж

Голкіпер Персеполіса Аліреза Бейранванд потрапив до сфери зацікавлень київського Динамо.

За інформацією порталу 90tv.ir, "біло-сині" претендують на 25-річного голкіпера збірної Ірану. Завдяки своїм вдалим виступам на ЧС-2018 Бейранванд привернув увагу відразу декількох клубів.

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"Я можу отримувати в 18 разів більше, ніж в Персеполісі. Якщо мій трансфер відбудеться, вболівальники зрозуміють мене. Зараз у мене багато пропозицій від різних клубів. Мені хочеться стати одним з трьох найкращих голкіперів світу, тому мені потрібно прийняти таке рішення, щоб не постраждав і мій нинішній клуб.

Мене хочуть підписати Динамо з України, Бешикташ, Торіно, а також команди з чемпіонату Голландії та Португалії. Проте інтерес з боку Динамо є найбільш предметним. Все вирішиться найближчими днями", – розповів Бейранванд.

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Теги
Персеполіс Персеполіс Трансфери Динамо Київ Аліреза Бейранванд Аліреза Бейранванд Динамо Динамо
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