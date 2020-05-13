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Динамо имело вариант с Висенте Гомесом, я не слышал аргументов против этого тренера, – журналист

16:23 44 Читати українською
Динамо имело вариант с Висенте Гомесом, я не слышал аргументов против этого тренера, – журналист
Висенте Гомес / Фото ФК Динамо

Известный журналист Артем Франков рассказал, что испанский специалист Висенте Гомес мог стать главным тренером Динамо.

"У Динамо был вариант с Висенте Гомесом. Но мне не пришлось услышать аргументы против его кандидатуры, и почему он вообще покинул Динамо.

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Почему ему не была доверена дальнейшая работа, в том числе и с первой командой? Почему было принято решение против него? Я думаю, что какие-то достаточно мощные аргументы против него были", – рассказал Франков для программы Бомбардир.

Напомним, Висенте Гомес работал помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича в Динамо. Последним местом работы 48-летнего испанца был донецкий Олимпик.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Франков Висенте Гомес Висенте Гомес
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