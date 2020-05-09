"Так сошлись звезды": гендиректор Олимпика – об увольнении экс-тренера Динамо

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов надеется, что Игорь Климовский сможет вывести команду из кризиса.

Напомним, в марте донецкий клуб уволил Висенте Гомеса, под руководством которого команда проиграла 7 матчей подряд и опустилась на предпоследнее место турнирной таблицы. Вместо испанца, который в свое время работал в киевском Динамо, Олимпик возглавил Игорь Климовский.

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"Отставка Гомеса? Так сошлись звезды. Мы ему очень благодарны за тот опыт и совместную работу, мы многому у него научились. Команда счастлива, что поработала с ним. Сейчас для Олимпика наступил ключевой отрезок. Игорь Климовский должен показать себя в полной мере. Если все будет хорошо, в следующем сезоне он будет без приставки и.о.", – рассказал Антонов в эфире программы "Залишайся з футболом" на телеканале "Футбол 1".

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