Динамо мало варіант з Вісенте Гомесом, я не чув аргументів проти цього тренера, – журналіст

Відомий журналіст Артем Франков розповів, що іспанський фахівець Вісенте Гомес міг стати головним тренером Динамо.

"У Динамо був варіант з Вісенте Гомесом. Але мені не довелося почути аргументи проти його кандидатури, і чому він взагалі покинув Динамо.

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Чому йому не була довірена подальша робота, в тому числі і з першою командою? Чому було прийнято рішення проти нього? Я думаю, що якісь досить потужні аргументи проти нього були", – розповів Франков для програми Бомбардир.

Нагадаємо, Вісенте Гомес працював помічником Сергія Реброва та Олександра Хацкевича в Динамо. Останнім місцем роботи 48-річного іспанця був донецький Олімпік.

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